Дело о столкновении грузовика с полицейской машиной направили в суд

В Балаклавском районной суде Севастополя рассмотрят дело о ДТП, в котором грузовик столкнулся с автомобилем ДПС. Одного из пострадавших инспекторов решили доставить в больницу коллеги на своем автомобиле, но по дороге в их машину врезался полицейский УАЗик.

Вечером 15 ноября 2022 года 37-летний водитель большегруза, двигаясь из Севастополя в Симферополь, превысил скорость и при ее снижении резко изменил направление. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем дорожно-патрульной службы. В результате водитель ДПС получил тяжкие телесные повреждения, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

В пресс-службе прокуратуры города рассказали о происшествии более подробно. Серьезно пострадавшего 38-летнего водителя патрульного автомобиля в больницу отвезли на «скорой». А его 22-летнего коллегу, который ехал на пассажирском сидении, в больницу решили доставить на автомобиле ГИБДД, приехавшем на место аварии. Но в тот день полицейским явно не везло.

«В тот же день около 19 часов 50 минут в районе ул.Вокзальная, 11, с перевозившим его в медицинское учреждение автомобилем ГИБДД столкнулось еще одно служебное транспортное средство полиции «УАЗ», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В этом уже втором за день ДТП с участием полицейских машин, пострадала сотрудница полиции.

В итоге уголовное дело в отношении водителя грузовика будет рассмотрено в Балаклавском районном суде. На водителя полицейского УАЗика составили протокол об административном правонарушении. Сейчас дело находится на рассмотрении Гагаринского районного суда.