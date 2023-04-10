Волонтеры пекут куличи и красят яйца для участников СВО

«Севастопольцы очень активно помогают. Куличи передают и предприниматели. Буквально сегодня в группу написали, что принесут 125 куличей и покрасят четыре сетки яиц», — рассказала куратор «Полевой кухни» Елена Миринкова.

За один день 236 куличей приготовили в «ИП Горячева», передали куличи и от магазина «Морской», 75 килограммов муки подарил Инкерманский мужской монастырь, а 500 формочек — «ИП Бабаев».

По словам Е.Миринковой, сейчас жители Севастополя стали еще активней: стоит бросить клич — и многие оперативно откликаются. Поначалу ощущалась только нехватка формочек — они стоят недешево. Сейчас очень нужны крашеные яйца. График отправки куличей уже составлен. Разведчикам и военнослужащим подразделения «Барс» их уже отправили. 11 апреля уедет машина с подарками в запорожском направлении, 15 апреля — в сторону Херсона, а 20 апреля — Донецка. Также порадуют куличами и полевых медиков.

Куличи каждый печет по своему рецепту и украшает по своему вкусу — кто к чему привык. Но, как правило, рецепты у всех классические: дрожжи, молоко, масло, цукаты, сахар и мука. Волонтер Екатерина делает творожные, а Виталий обязательно добавляет коньяк. А вот какую глазурь лучше использовать — кулинары делятся в группе «Защитники 2022». Один из советов: использовать готовую смесь, она лучше застывает и в ней нет сырых яиц.

Те, кто хочет принять участие в выпечке куличей, могут позвонить Елене по телефону +7 (978) 712-47-51. Также принести гостинцы можно на любой пункт сбора: в СНТ «Ригель»; ул.Хрюкина (цветочный ряд) и ПОР, 43-В, каб.3; ул.Бориса Михайлова, 19 ( магазин «Овощи и фрукты»); ул.Вакуленчука, 26 ( магазин «Овощи и фрукты»); на ул.Володарского, 19; в Балаклаву, в пункт выдачи «Озон», ул.Новикова 41.

Куличи для российских солдат также собирают и в региональном отделении партии «Единая Россия». Правда, домашняя выпечка здесь не приветствуется.

«Принимаются только куличи, приобретенные у сертифицированных поставщиков. Передача продуктов, приготовленных в домашних условиях, исключена», — сообщили в пресс-службе.

Также ждут поздравительные письма и рисунки от севастопольских детей. Пасхальные подарки и письма можно приносить по адресу: ул.Большая Морская, 4, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. Акция продлится до 13 апреля.

Объявило акцию «Кулич для воина» и Севастопольское благочиние. Выпечку нужно принести с 10 по 16 апреля в библиотеку Свято-Владимирского собора с 9.00 до 16.00. Священники их потом отвезут на передовую в зону СВО. По всем вопросам можно звонить Екатерине по телефону +7 (978) 810-92-53.

«На светлой седмице наши священники обязательно поедут с Пасхальной радостью на передовую и конечно повезут с собой ароматные куличи. Если конечно будет что везти...Куличей нужно много, поэтому просим всех хозяюшек испечь на пару куличей больше чем обычно для наших защитников. Или можно купить куличи в магазине и передать нам», — сообщила руководитель пресс-службы Севастопольского благочиния Екатерина Виноградова.

Также пасхальные угощения можно принести на гуманитарный склад благочиния по адресу: ул.Шабалина, 19-Б, понедельник – среда (10-12 апреля) с 11.00 до 15.00.