Весеннюю ярмарку проведут на площади имени 50-летия СССР

Эта очередная дополнительная ярмарка по торговле сезонными овощами, крупами, рыбной и мясной продукцией пройдет с 28 по 30 апреля на площади имени 50-летия СССР.

Об этом на аппаратном совещании сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.

– Обращаю внимание, что она будет проходить на новой площадке, по просьбе жителей на площади 50-летия СССР, с привлечением более 50 участников. Для реализации продовольственных товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции, из Севастополя, Республики Крым, Краснодарского края, а также Херсонской области. В сезон посадки на данной ярмарке будут представлены растения, саженцы и другой посадочный материал», – проинформировала Н.Скорюкова.

Она также уточнила, что ярмарка разместится около кинотеатра «Россия» из-за того, что там проходное место.

– Там вроде и так постоянно что-то похожее на ярмарку происходит, – заметил губернатор Михаил Развожаев, предположив, что, возможно, теперь это будет упорядоченно, "с уборкой и всем остальным".

По словам Н.Скорюкой, именно так. Договоры с ГБУ «Парки и скверы» уже заключены.

Такой выбор локации весьма удивил М.Развожаева. По его мнению, такую ярмарку было бы рационально проводить на 5-м километре.

– Надо смотреть какую-то площадку, на центральной площади не очень здорово. Коль уже запланировали, как-то проведите. Вообще надо другое место подыскивать, другую локацию, – заключил он, для верности переспросив, правда ли, что жители об этом просили.

Заметив. что, по информации, которой располагает "Севастопольская газета", жители района, напротив, неоднократно высказывали недовольство и возмущение тем, что прежде благоустроенная площадь превращена в постоянно действующий базар, где торговля осуществляется подчас в откровенно антисанитарных условиях.