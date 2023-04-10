В здании правительства меняют стеклопакеты

Участок тротуара у здания утром 10 апреля перегородили бело-красными ленточками, пешеходам для движения приходилось выходить на проезжую часть. Судя по всему, окна меняют по всей высоте здания, что, вероятно, связано с повреждением остекления во время отражения атаки морских дронов 22 марта.

Тогда губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что от взрывов уничтоженных морских беспилотников в зданиях на ул.Ленина повыбивало стекла. Одним из них было здание правительства города. Также стекла были повреждены в здании Законодательного собрания, оно находится напротив, и в Доме Москвы на пл.Нахимова.

Заметим, что торцевая часть здания правительства была завешена по всей высоте патриотическим баннером, поэтому повреждения в глаза не бросались.

Будут ли новые стекла бронированными или обладать повышенной прочностью, не сообщается.