В Москве презентовали детективы севастопольских авторов

Точнее сказать, двух севастопольских писательниц – Ольги Басковой и Ирины Грин, уже известных своими произведениями по всей стране. Еще бы – именно их детективные романы уже не один год издаются в престижном столичном издательстве «Эксмо».

Презентация состоялась столичном в книжном магазине «Библио-Глобус», где собрались многочисленные почитатели таланта севастопольских авторов.

Для О.Басковой это уже 14 произведение, изданное в рамках серии «Артефакт. Детектив». До этого были «Проклятое ожерелье Марии-Антуанетты», «Золотой конь Митридата», «Сокровище Падишаха», «Наследство племени готов», «Проклятая сабля крымского хана» и т.д.

На счету И.Грин девять остросюжетных психологических романов, объединенных серией «Переплетение чувств»: «Нарушенная заповедь», «Стать смыслом его жизни», «Бог счастливого случая», «Эффект прозрачных стен», «Сети кружевницы»... К слову, последнее из названных произведений в 2021 году принесло ей лауреатство в городской литературной премии имени Льва Толстого.

В Москве же речь шла о новых произведениях писательниц — детективе О.Басковой «Кольцо королевы Фредегонды» и психологическом детективном романе И.Грин «Синдром Фигаро».

Загадочный трилистник

Как рассказала «Севастопольской газете» О.Баскова, действие ее романа переносит читателей в VI век, во времена королевы древних франков Фредегонды. Добиваясь власти, эта женщина шла по трупам, в стремлении устранить тогдашнюю законную королеву. Потом она устранила своего мужа и его детей от первого брака, добившись в итоге своей цели. В этой борьбе ей помогало кольцо с рисунком трилистника, доставшееся ей от темных сил.

Персонажи из глубины веков перекликаются с событиями современности. Дмитрию Лихуте приходится расследовать весьма необычное криминальное происшествие, связанное с самоубийством молодого человека. В его блокноте странным образом обнаружился рисунок того самого трилистника с загадочной надписью...

Кто убийца Фигаро?

Детективный роман И.Грин «Синдром Фигаро» — это еще одно расследование детективного агентства «Кайрос», которое на сей раз выясняет обстоятельства смерти особо никому не известного артиста. Тот блестяще исполнял арию Фигаро, но это было то единственное, что у него получалось хорошо. И вдруг ... его убивают.

Под подозрение попала некая Ольга, которая, как и убиенный исполнитель партии Фигаро, была занята в злополучной постановке пушкинского «Моцарта и Сальери».

Отличительной особенностью произведений И.Грин является психологическая выписанность характеров героев, а частью сюжета стало подробное описание судьбы Моцарта, с изложением различных версий его гибели. В романе много сюжетных линий, поэтому заранее угадать, кто же убийца, не дочитав до конца, не получится.

«Ирина Грин исследует все грани и оттенки человеческих чувств, создавая из их столкновения и переплетения захватывающие детективные истории», — таким комментарием анонсирован очередной детектив И.Грин,

Остается сообщить, что обе книжки продаются в сети книжных магазинов «Читай-город», в том числе в ТРЦ «Муссон» и «Апельсин».