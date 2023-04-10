В Ялте запускают фонтаны

«В Ялте после зимней спячки просыпаются фонтаны. Запустили круглый и квадратный — на Пушкинской аллее и в Симеизе. На этой неделе разбудим фонтан в Приморском парке и в Форосе, а во второй половине апреля — на площади Советской», — написала глава администрации Ялты Янина Павленко в Телеграм-канале.

На прошлой неделе в Ялте началось масштабное озеленение. В парке Годлевского в Алупке сотрудники Зеленстроя высаживают оливковую рощу. Во дворах многоквартирных жилых домов сажают деревья и кустарники. А на этой неделе в Ялте планируют приступить к благоустройству сквера Юбилейный.

В Севастополе в последние годы фонтаны запускали к Дню города, который отмечается 14 июня.