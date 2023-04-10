Спел для волонтеров

В казематах 11-й батареи на ул.Адмирала Владимирского состоялся концерт Андрея Соболева «Что о войнах вам известно?»

Творческая встреча состоялась 9 апреля по инициативе руководителя Народного музея обороны Севастополя 1941-1942 годов Владимира Семенова.

А.Соболев пел, читал стихи, рассказывал о своей девятилетней гуманитарной миссии на Донбассе волонтерам группы «ZащитникамV2022», которые плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, посильно помогают нашим бойцам на передовой.

«Cегодня отработал полновесный концерт с названием «Что о войнах вам известно?» для волонтеров города в казематах 11-й батареи на ул.Адмирала Владимирского», — рассказал А.Соболев. Его выступление вызвало широкий отклик в социальных сетях.

«Встреча состоялась! Трогательный моноспектакль нашего героя с личными оценками ситуации там, за ленточкой, в госпиталях, на передовой, где сражаются за нас наши парни и женщины... Авторские стихи и песни до кома в горле, до слёз!», — оставила комментарий Людмила Панова.

«Вчерашний день у меня случился таким обильным на счастье. 11-я береговая батарея-место, где живет священная память. Каждый мой приход туда дарит незабываемые впечатления. А вчера по приглашению создателя музея Владимира Семенова я познакомилась еще и с замечательными людьми — севастопольцами. Открыла для себя поэта, душевно близкого Андрея Соболева», — написала Наталья Горбатенко.

Сейчас как никогда людям нужна поддержка и чувство локтя.