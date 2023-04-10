Школьникам нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг

С вопросом «с какой целью необходимо регистрировать ребенка на портале Госуслуги?» к и.о директора городского департамента образования и науки Максиму Кривоносу обратились родители школьников в прямом эфире Правительственного часа в соцсетях.

— Сейчас все школы работают с федеральной государственной системой «Моя школа», которая содержит образовательный контент. Также она позволяет проводить онлайн-тестирования и быстрее формировать их результаты. При этом мы понимаем, что количество сервисов на портале Госуслуг растет и ребенок дальше будет использовать учетную запись, — ответил чиновник.

Также через портал Госуслуги можно получить доступ к электронному дневнику. В нем ученики и их родители смогут посмотреть оценки и узнать домашние задания. К тому же авторизация на госпортале обязательно им пригодится в будущем, отметил М.Кривонос. Ребенок будет расти, будет расти и количество доступных для него государственных услуг.