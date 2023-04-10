Школа не может носить имена сразу двух героев

Предложение увековечить память погибших участников СВО, присвоив их имена школам, в которых они учились, не всегда выполнимо, так как большинству учебных заведений Севастополя имена уже присвоены.

Жители города предложили присваивать школам имена героев СВО. Но, по словам и.о.директора департамента образования и науки Максима Кривоноса, есть и другие способы сохранить память о них.

— На сегодняшний день у нас 38 школ носят имя того или иного человека, который внес большой вклад в развитие нашей страны. Это и Александр Сергеевич Пушкин, и Александр Невский, и герои Советского Союза, — сообщил образовательный чиновник.

Еще четыре заявки от образовательных учреждений прошли согласования и в ближайшее время им будут присвоены имена различных выдающихся людей.

По словам М.Кривоноса, присвоение имени это не просто табличка на здании, это важный процесс патриотического воспитания. Он предполагает развитие школьного музея, дальнейшую научную работу ребят по сбору информации об этом человеке. Школы будут ходить к друг другу в гости в рамках всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», что подразумевает в обязательном порядке посещение музея и презентацию о герое, именем которого названа школа.

Судя по ответу главы департамента, присвоение школе имени погибшего участника СВО в принципе возможно, но процесс это довольно сложный. К тому же он жестко регламентирован постановлением городского правительства и предполагает множество согласований. Главное — это инициатива самого учебного заведения.

Если принять во внимание, что в Севастополе 62 школы, из них 42-м уже присвоены имена или вот-вот присвоят, то в остатке для героев СВО останется лишь 20 безымянных школ.

Никогда не будет такого, что школа носит имена сразу двух героев, пообещал чиновник. Но есть и другие способы увековечивания памяти: в учебных заведениях устанавливают памятные доски, проводят уроки мужества, посвященные героям СВО.

В пример М.Кривонос привел проект партии «Единая Россия» — «Парта героя». Ее устанавливают в той школе, где учился погибший военнослужащий. Парту ставят в школьном музее или учебном классе. Сидеть за ней можно только лучшим ученикам — отличникам или победителям олимпиад. От других парт она отличается цветом, а еще на ней размещается фотография участника СВО и информация о нем. Но лучше, если просьба об увековечивании памяти исходит от военного руководства.

— Мы сейчас работаем с командирами частей. Если у нас поступает ходатайство от командира части либо от командования Черноморским флотом, мы его рассматриваем. И не было такого, что мы кого-то не отметили. Командир части представляет к наградам и ходатайствуют об увековечивании памяти, — сообщил М.Кривонос.