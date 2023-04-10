Севастопольцы и крымчане должны жить богаче

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Крыма и Севастополя принять меры по сокращению разрыва в доходах жителей полуострова с жителями других регионов страны.

«Принять комплекс мер, направленных на поэтапное сокращение отклонения уровней доходов населения Республики Крым и Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области», — говорится в опубликованном перечне поручений на сайте Кремля.

Президент ждет доклад по поручению до 1 сентября и далее раз в полгода от ответственных по этому пункту — премьер-министра Михаила Мишустина, главы Республики Крым Сергея Аксенова и губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

17 марта 2023 гола на совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя В.Путин констатировал, что разница в доходах жителей полуострова и жителей других регионов РФ, в том числе прилегающих, есть, и ее надо сокращать. По словам главы государства, это «задача не одного дня», но «надо постоянно думать об этом и стремиться к тому, чтобы эти разрывы ликвидировать».