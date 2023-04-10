Провели борьбу с розмариновым жуком

В парке Победы сотрудники ГБУ «Парки и скверы» обработали растения от вредителя — розмаринового жука. Этот незваный гость появился в Севастополе два года назад.

«Сотрудники учреждения обрабатывают в парке Победы зеленые насаждения от розмаринового жука», — написано под фотографией, которую опубликовали «Парки и скверы» в социальной сети Вконтакте. На снимке человек в белом защитном костюме обрабатывает кусты розмарина специальным химическим составом.

Впрочем, розмариновый жук уничтожает не только розмарин, но еще и посадки лаванды, тимьяна и шалфея. Активное присутствие этого вредителя в Севастополе было отмечено в 2021 году.

Розмариновый жук относится к семейству листоедов. Он распространен в Восточной Европе и средиземноморском субрегионе. Жуки не способны летать, что делает невозможным его расселение. Откуда и как попал розмариновый жук в парк Победы можно лишь предполагать. Впрочем, версия одна: жука завезли с посадочным материалом. Возможно, из Италии.