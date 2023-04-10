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Полиция задержала очередного курьера телефонных мошенников

Рябов Михаил

Похищенные обманом деньги сообщник не успел перечислить своим анонимным кураторам, так как был оперативно задержан.

Днем на стационарный телефон 81-летней жительнице Севастополя позвонила незнакомка, которая представилась ее дочерью и сообщила, что стала виновницей ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности звонившая попросила передать 200 тысяч рублей «следователю». Напуганная женщина беспрекословно выполнила требования аферистов и отдала прибывшему мужчине указанную сумму.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД по горячим следам задержали участника мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП». Им оказался 36-летний местный житель, который рассказал, что в мессенджере нашел объявление о быстром, легком и высоком заработке. Мужчина понимал противоправность такой деятельности, но согласился сотрудничать за вознаграждение в 10% от похищенной суммы. Прибыв по адресу, который ему указали анонимные кураторы, курьер забрал у пенсионерки сверток с деньгами и скрылся. Перечислить похищенные деньги он не успел.

Сотрудники полиции изъяли у пособника мошенников денежные средства и смартфон, с помощью которого он вел переписку с соучастниками. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.