Пасхальные богослужения пройдут в 47 храмах и в трех монастырях

В ночь с 15 на 16 апреля в православных храмах Севастопольского Благочиния пройдут праздничные богослужения на 50 локациях: в 47 храмах и трех монастырях, сообщил 10 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.

По его информации, в храмах богослужения будут проходить с 23.00 15 апреля до 03.00 16 апреля, в монастырях – до 4.00 утра.

Основными местами проведения праздничных богослужений станут Владимирский собор в Херсонесе, Покровский собор, Свято-Никольский храм в Камышовской бухте, Свято-Никольский храм на Братском кладбище и др.. Пасхальные богослужения также пройдут в монастырях на Фиоленте, в Инкермане и в селе Морозовка.

По словам и.о.директора транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станистава Таматаева, троллейбусные маршруты №7,9,10,12 и автобусные №3 и 103 в пасхальную ночь будут работать с 21.00 15 апреля до 6.00 утра 16 апреля.

Кроме того, с 21.00 15 апреля и до окончания богослужения организуют бесплатный автобус с остановки «ЦУМ» (с площади 50-летия СССР) до Херсонеса Таврического.

Встреча благодатного огня запланирована на 8.00 17 апреля на территории Владимирского собора в Херсонесе.

На совещании также сообщили, что Севастопольским благочинием с 17 до 19 апреля будет организован сбор куличей для отправки в зону СВО.

Всех жителей Севастополя призывают присоединиться к этой акции и принести куличи на улицу Древняя,1 или на ул.Шабалина,19-б с 11.00 до 15.00.