Общественный транспорт на летнее расписание пока не переходит

Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что ГУП «Севэлектроавтотранс» с 3 апреля перешел на летнее расписание, не соответствует действительности.

Об этом «Севастопольской газете» сообщили в пресс-службе городского перевозчика.

— Даты перехода на летнее расписание пока не определены. Когда решение о переходе на летнее расписание будет принято, его тут же опубликует на официальном сайте предприятия, — уточнили в пресс-службе ГУПа.

Переход на летнее расписание означает, что маршруты продлевают время работы на час-полтора.