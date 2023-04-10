Надежность застройщика можно проверить в специальном реестре

Проверить благонадежность застройщика можно в Единой информационной системе жилищного строительства. На сайте также можно посмотреть, соблюдаются ли сроки строительства дома.

Частью системы является Единый реестр застройщиков, объединяющий сведения об организациях, работающих в сфере долевого строительства. Он размещен на сайте наш.дом.рф/сервисы/проверка_новостроек, сообщили в пресс-службе Севгосстройнадзора.

На этом сайте можно проверить любого застройщика по всей России. В поисковую систему нужно ввести адрес дома или ЖК, наименование застройщика или группы компаний. После чего появляется информация: сроки ввода дома в эксплуатацию их соблюдение, доля распроданности квартир и средняя стоимость квадратного метра, а также фотографии и документация по каждому дому.

В Севгосстройнадзоре предупреждают: если таких сведений о застройщике нет, значит, он не имеет право привлекать деньги граждан для строительства многоквартирного дома. В таком случае купить квартиру на этапе строительства лучше у другой компании.

Кстати, в Единой информационной системе можно также найти список проблемных объектов. В Севастополе в нем числятся ЖСК «Остряково» и ПТК ЖСК «Парковый-14».