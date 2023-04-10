Начало реставрации Балаклавского дворца культуры откладывается

Подрядчик не смог продлить свою лицензию на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, поэтому в январе 2023 года она была приостановлена Министерством культуры Российской Федерации.

Об этом «Севастопольской газете» сообщили в Севнаследии.

«Ввиду приостановления действия документов, служащих основанием для предоставления разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, управлением было отказано ООО «Теплостройсервис» в выдаче разрешения, — говорится в ответе управления охраны объектов культурного наследия Севастополя на информационный запрос редакции. — Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия Балаклавский дворец культуры (здание бывшего клуба ЭПРОН) начнутся после переоформления подрядчиком лицензии и получения разрешения на проведение реставрационных работ.

Государственный контракт на реставрацию здания Балаклавского дворца культуры на сумму 202 миллиона рублей был заключен между Единой дирекцией капитального строительства Севастополя и ООО «Теплостройсервис» в конце прошлого года. Реставрация здания нужно завершить не позднее 20 декабря 2023 года.

Реконструкция проводится за счет денег бюджета Москвы, выделенных на проведение ремонта объектов социальной инфраструктуры, а также учреждений культуры Севастополя.