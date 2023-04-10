Интернет-сообщениями помогали врагу корректировать огонь

Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Херсонской области.

Данные о маршрутах перемещения и видах используемой в СВО военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам пересылались кадровым сотрудникам Службы безопасности Украины посредством интернет-мессенджеров. Полученная информация использовалась СБУ для передачи представителям военизированных формирований Украины с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.

В отношении задержанных граждан Украины следственным отделом регионального УФСБ России возбуждены уголовные дела по статье «Шпионаж». Киевским районным судом города Симферополя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.