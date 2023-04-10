Делают украшения для куличей

Ребята с инвалидностью из СРОО «Особая молодёжь» сделали из мастики наборы с пасхальными украшениями для куличей. По словам руководителя организации Алисы Шаховой, такая работа требует хорошей моторики.

«Изначально мы украшения делали для себя, но ребятам это очень понравилось и они активно включились в процесс. Двадцать наборов мы передали организации «Севастопольские мамы», готовы сделать еще по заказу. Стоимость одного набора — 250 рублей и это чистая благотворительность, да и себестоимость украшений, на самом деле, выше», — рассказала А.Шахова.

Сейчас в организации «Особая молодежь» состоит более 20 человек с инвалидностью. К Пасхе они для участников СВО украшали куличи, которые испекла А.Шахова, делали пасхальные игрушки из фетра и бумаги и разукрашивали глазурью пряники. Продукты и необходимые материалы молодые люди покупали за свой счет.

«Не все наши ребята любят рисовать, а такая работа им нравится и они уже здорово «набили» руку. Кстати, недавно мы выиграли президентский грант и сейчас ищем помещение для занятий. А вот с этим у нас возникли проблемы и нужна помощь», — говорит руководитель организации.

Если вы хотите заказать партию украшений для куличей, то можете позвонить А.Шаховой по телефону + 7(978) 749-56-71.