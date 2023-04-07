Жен военнослужащих собирают на конференцию

В Севастополе 15 апреля пройдет первая образовательная конференция для жен военнослужащих флота «Черноморская звезда». Эксперты расскажут им о психологии, ораторских навыках и как построить собственный бизнес.

«Затронем вопросы психологии, эмоционального интеллекта, женского и детского здоровья, образования детей, построения собственного бизнеса, тренировки навыков публичных выступлений и многое другое», — рассказала руководитель проекта «Черноморская звезда» Евгения Чибис.

Проект стал продолжением масштабной конференции «Звезда Севера», которая проводится с 2020 года в Мурманской области. Лекции севастопольским женам военнослужащих прочитают специалисты из Москвы, Мурманска и Севастополя. Всего на конференции выступят 12 преподавателей. В их числе — доктор медицинских наук и главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, телеведущий Андрей Продеус.

Конференция пройдет в Доме офицеров Черноморского флота с 12.00 до 18.00. Участие в мероприятии бесплатное.