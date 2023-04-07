Задержали двух скандалистов и любителя бесплатно обедать в кафе

Севастопольские росгвардейцы за один день задержали сразу трех дебоширов. Один из них угрожал расправой собственной матери, другой — персоналу пункта приема ставок. Третий отказался оплатить съеденный обед.

Четверг, 6 апреля, для сотрудников Управления вневедомственной охраны Росгвардии выдался сложным. Ночью по сигналу тревоги они выехали в пункт приема ставок, который находится в Гагаринском районе.

«Выяснилось, что 30-летний местный житель препятствовал работе персонала и угрожал расправой всем, кто пытался его призвать к порядку. Росгвардейцы задержали дебошира и доставили его в отдел полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Крыму и Севастополю.

Второй вызов поступил из кафе. Там 65-летний местный житель пообедав, отказался оплачивать счет. Его также передали сотрудникам полиции.

Кроме того, росгвардейцам пришлось спасать 63-летнюю женщину от собственного 35-летнего сына. Мужчина требовал деньги у матери-пенсионерки, но она ему их не дала. Тогда скандалист начал крушить все подряд, что попадалось ему под руку в их частном доме.

«От расправы 63-летнюю женщину спасли прибывшие на место инцидента росгвардейцы, которые и сопроводили скандалиста в районный отдел полиции», — сообщили в пресс-службе.