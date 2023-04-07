В Крыму участникам СВО начали выдавать земельные участки

В Совете министров Республики Крым 7 апреля выдали первые документы на земельные участки участникам СВО на западном побережье Крымского полуострова.

«Сегодня первые приказы о предоставлении земельных участков в Сакском районе, в селе Лесновка, бесплатно в собственность получили наши защитники, крымчане —участники СВО», — сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина.

На основании выданного приказа участники СВО оформят право собственности на земельные участки и смогут начать строительство жилого дома.

Всего на сегодняшний день Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым совместно с Министерством строительства сформировано к выдаче 512 земельных участков в с.Лесновка, Сакского района. Под них выделена территория в 56 га. Также дополнительно сформированы и поставлены на кадастровый учет 165 земельных участков в Молочненском сельском поселении того же района.

Обеспечение инфраструктурой участков для участников СВО будет вестись силами республики, сообщили в пресс-службе кабмина Республики Крым. Территорию обещают осваивать комплексно. В этом году запланировано произвести грейдирование дорог, чтобы обеспечить комфортный проезд, планомерно в перспективе будут проведены вода, электричество и газ.

«Очередь на получение участков формировалась и продолжается формироваться автоматически по факту подачи заявления», — рассказала Министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2022 года рекомендовал властям Крыма и Севастополя принять законодательные акты, регламентирующие бесплатную выдачу земельных участков героям специальной военной операции. Речь идет о военнослужащих, награжденных госнаградами за заслуги в СВО, и о семьях погибших героев.

В Крыму планируется выдавать земельные участки, расположенные у моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах. Очередь на их получение — почти три тысячи человек.