Секции самбо появятся еще в пяти школах Севастополя

В пяти школах уже проводят занятия по самбо, еще столько же учебных заведений подали заявки на открытие таких секций.

Родители попросили организовать секции самбо в каждой школе. С таким предложением они обратились к и.о. директора департамента образования и науки Севастополя Максиму Кривоносу.

— Многие дети ездят в школы издалека и у них нет времени, чтобы после уроков ехать еще в другие районы на секции. А если твоя семья не имеет средств на «покатушки», то дети слоняются, пока родители работают. Важно при школе организовать занятия. Планируется ли что-то подобное в школах? — задали вопрос родители учеников из школы №14 в прямо эфире «Правительственного часа» в соцсетях.

По словам М.Кривоноса, на сегодняшний день секции самбо открыты в пяти школах. Еще пять образовательных учреждений уже подали заявки.

— Это же не просто издать приказ и сказать: «Все ребята, сегодня вы будете заниматься самбо». Это определенные технические средства, которые необходимы. Нужен ковер для самбо, нужны педагоги. В рамках развития этого направления и ожидаемых дополнительных мест в новых школах, которые будут подавать заявки, мы прогнозируем обучение специалистов. Есть учителя физкультуры, которые должны заниматься реализацией образовательной программы, в том числе, они могут вести самбо. Но для этого тоже нужна определенная подготовка, — ответил и.о. главы департамента.

Учителей физкультуры планируется обучать на базе СевГУ. Но для этого школа должна подать заявку в департамент и сообщить, что у них есть преподаватели, которые готовы пройти переподготовку.

Кстати, школа №14 такую заявку пока не подавала. Поэтому М.Кривонос предложил школьникам пока бесплатно заниматься в ФОК на ул.Гавена, который решили назвать «Домом самбо».

Кстати, в январе 2022 года власти Севастополя подписали соглашение с Всероссийской федерацией самбо об участии в проекте «Самбо в школу». Образовательным учреждениям, которые подали заявки, подарили специализированные маты для занятий.

И партийный проект

Чтобы вовлечь в самбо максимальное количество детей, партия «Единая Россия» и Минпросвещения в 2022 году договорились о включении занятий по самбо в школьные уроки физкультуры. А в рамках программ капремонта школ, строительства новых школ и реконструкции спортивных залов в сельских школах, которые партия реализует вместе с министерством, особое внимание уделят оснащению залов для занятий самбо.