Ремонты еще десяти объектов авансируют наполовину

Правительство Севастополя дополнило перечень объектов, по которым Единая дирекция капитального строительства в 2023 году будет выплачиваться аванс при заключении госконтрактов.

Соответствующее постановление принято 4 апреля. Авансовый платеж предусматривается в размере не более 50% от суммы договора.

— Это будут еще 10 объектов, в основном, капремонты объектов спорта, образования и здравоохранения по вновь заключенным контрактам, в том числе по объектам ФЦП, — сообщил, представляя проект постановления и.о. директора департамента капитального строительства Михаил Иванцив.