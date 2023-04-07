«Профессор Водяницкий» вернулся из экспедиции

Научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий» Института биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН 7 апреля вернулось в Севастополь из 126-й экспедиции, в которой приняли участие 30 сотрудников, в том числе из пяти ведущих профильных институтов Российской Федерации.

По сообщению пресс-службы ИнБЮМа, в течение 24 суток ученые проводили океанографические, гидробиологические и гидрохимические исследования прибрежных акваторий Черного моря. Они собрали обширный материал почти на 90 комплексных станциях в шельфовой зоне восточного побережья Крыма: от мыса Айя и до мыса Чауда.

«Нам удалось выполнить 24 сейсмоакустических зондирования для изучения геоморфологии и палеогеографии морского дна. В глубоководном районе получилось провести одну суточную станцию, где мы исследовали суточную динамику вертикального распределения количественных показателей и таксономического разнообразия основных компонентов планктонного сообщества в слое от поверхности до нижней границы кислородной зоны. Кроме того, во время 126-го рейса удалось поставить и седиментационную ловушку», — отметила старший научный сотрудник отдела планктона ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Дарья Литвинюк.

Результаты исследований лягут в основу дальнейшей оценки изменений биоразнообразия, структурно-функциональной организации, продуктивности и устойчивости экосистемы черноморского побережья Крыма под влиянием климатических и антропогенных изменений среды.

Полученные научные данные могут быть использованы во многих областях науки: морской биологии и экологии, решения проблем охраны морской среды и ее сохранения, создания новых биотехнологий и методов интегрированного управления прибрежными зонами.

Напомним, что экспедиция проводится в рамках Национального проекта «Наука и университеты» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.