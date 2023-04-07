Пансионату «Изумруд» возместили понесенные расходы

Из Резервного фонда правительства Севастополя решено возместить затраты, понесенные ГУП «Пансионаты Севастополя», за предоставляемые услуги по временному размещению граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, вынужденно покинувших места постоянного проживания и прибывших на территорию Севастополя. Решение принято 4 апреля на заседании правительства Севастополя.

Граждане проживали в Севастопольском пансионате «Изумруд».

– Были предоставлены места размещения для этой категории лиц, предоставляли им все необходимое, была организована работа по выдаче и получению государственных жилищных сертификатов. На сегодня, из тех беженцев, которые проживают в пансионате «Изумруд», большая часть получила государственные жилищные сертификаты. Существуют отказы, с которыми работает специально созданная комиссия. На ее рассмотрении находятся пять отказов, – доложил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный

С середины ноября в «Изумруде» было отказано порядка пяти тысяч разных услуг.