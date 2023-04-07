Фрагмент четырехметровой статуи откопали в Херсонесе

В процессе археологические изысканий в связи с предстоящей реставрацией Свято-Владимирского кафедрального собора сотрудниками музея-заповедника Херсонес Таврический обнаружены фрагмент гигантской скульптуры римского периода, средневековые монеты, водостоки, керамика античных времен и другие артефакты.

Два года назад на территории возле Свято-Владимирского кафедрального собора были заложены шурфы, которые показали необходимость проведения в этом месте археологических раскопок. Осенью прошлого года перед началом реставрации храма было принято решение о их проведении.

«В процессе археологических исследований с западной стороны Свято-Владимирского собора выяснилось, что здесь сохранились остатки не потревоженного культурного слоя. Перед западным входом были обнаружены заглубленные в материковую глину погребальные сооружения средневекового времени. Их исследование позволит уточнить сведения о малоизвестном христианском храме, который находился на этом месте. К югу от западного входа в собор сохранился участок слоя римского времени. Здесь был обнаружен фрагмент мраморной скульптуры. Пропорции сохранившейся части позволяют предполагать, что рост изображенного персонажа равнялся четырем метрам. Обнаруженный фрагмент скульптуры на сегодняшний день является частью самой большой статуи из всех найденных в Херсонесе», — сообщил заведующий отделом «Городище и некрополь» Даниил Костромичев.

Одними из первых находок специалистов музея-заповедника стали стена, относящаяся к кварталу №7 древнего Херсонеса, средневековые монеты, водостоки, водосборная цистерна и керамика античных времен. Среди обнаруженных черепков выделяются античные бюллетени для голосования, на которых высечены имена «Антиох, сын Эвклеса, и Андреас, сын Аикиоса». Также исследователями были выявлены прекрасно сохранившиеся фрагменты чернолаковой посуды и двуручный кувшин, относящийся к VIII‒IX вв. Обнаруженные монеты, часть которых лежала в одном из трех водостоков, переданы на реставрации, сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Ученым потребуется несколько месяцев кропотливой работы, чтобы полностью исследовать весь участок.