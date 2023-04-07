Фондохранилище Херсонеса откроют летом

В новое здание на Античном проспекте переедут не только фонды музея, но и некоторые отделы, а также экскурсоводы, поскольку фондохранилище будет иметь возможность «открытого фондохранения» — демонстрации музейной коллекции для широкой аудитории.

Об этом сообщила директор музея-заповедника Херсонес Таврический Елена Морозова после инспекции долгостроя.

Она назвала фондохранилище важным и долгожданным объектом и выложила в своем телеграм-канале фотографии здания, в котором строители сейчас производят заключительные отделочные работы: демонстрационную стену во внутреннем дворе-атриуме, бронированные входные двери, фойе, облицованное мрамором, большой экспозиционный зал, окрашенный в цвет оливы, кабинет главного хранителя фондов и многое другое.

«Я надеюсь, что в этом году, летом, мы торжественно откроем долгожданное фондохранилище Херсонеса Таврического. Туда переедут не только фонды, но и сотрудники отдела научной реставрации, и экскурсоводы, потому что наше фондохранилище будет иметь возможность открытого фондохранения, то есть, наши гости смогут увидеть все те чудеса, которые долгие годы были закрыты в наших хранилищах, а сейчас мы сможем для вас их демонстрировать», — похвасталась Е.Морозова.

Строительство фондохранилища Херсонеса было начато 2018 году. Затем, выполненные на три четверти работы были заморожены на три года. На объекте менялись подрядчики, по решению заказчика корректировалась ранее утвержденная документация.

Кроме этого в конце прошлого года был выбран подрядчик на благоустройство территории нового здания. На эти работы выделили 37 млн рублей. В контракте на благоустройство было особо отмечено, что на момент введения в эксплуатацию здания фондохранилища подъезд и подход к территории по Античному проспекту должны обеспечиваться с помощью городского транспорта, а перед главным входом организована зона с безопасной посадочной площадкой.

Предполагалось, что общая площадь будущего фондохранилища составит 2,5 тысяч кв.м. В здании разместятся помещения для временного и постоянного хранения экспонатов, реставрационные и ремонтные мастерские, экспозиционные залы с лекторием, другие технические помещения.

Куратор объекта — публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» обещала, что фондохранилище сдадут в конце 2022 года, но затем срок сдачи перенесли на 2023 год.