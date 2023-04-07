Фиолент настойчиво желают благоустроить

Студенты СевГУ создали эскизный проект парка-набережной на Фиоленте. Учебный проект предлагает облагородить территорию в районе бухты Александры (пляжа Баунти»), создав там комфортное и безопасное пространство — парк-набережную с панорамными видами на море и скалы.

Идея обрела реалистичные очертания после доклада бывшего заместителя губернатора Николая Гордюшина по модернизации пространственного развития города, представленного на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2022: #НастоящееБудущее». Основным тезисом доклада стало предложение по созданию и проектированию набережной зоны от Казачьей бухты до Балаклавы протяженностью 20 км, где предполагалось обустройство отдельных оазисов – точек притяжения.

Проект-практикум

В рамках междисциплинарного проектного практикума «Прикладная урбанистика-2022» студентам первого курса Института развития города предложили концепцию проекта «Строительство Александрийского парка-набережной». Нужно отметить, что ранее в разных вариантах подобную концепцию разрабатывала общественная организация «Севпарки» и частично своими силами пыталось реализовать ТСН «Лукоморье», расположенное на Фиоленте.

— В феврале прошлого года в институте инициатором идеи выступил проектный офис, который совместно с институтом развития города выработал проект «Фиолент: эволюция» и предложил для его реализации задействовать студентов, — рассказал «Севастопольской газете» руководитель проекта, студент второго курса кафедры государственное-муниципальное управление СевГУ Игорь Гончаренко.

Группа из 20 студентов с разных факультетов: государственного и муниципального управления, архитектуры и дизайна, строительства и землеустройства, агротехнологии, туризма взялась за работу и начала предлагать свои идеи. Был проведен социологический опрос жителей Фиолента, которые высказывались за создание благоустроенного места отдыха в месте их проживания. Особенно активно выступали за организацию безопасной набережной родители маленьких детей. Акцент делался на строительство внесезонного парка.

По словам руководителя проекта, ландшафтно Фиолент — сложное место для проектирования, но в то же самое время, весьма интересное. Не смотря на желания части местных жителей, выступающих за благоустройство, были и граждане, которые предпочитают «дикий отдых», не обремененный цивилизацией, они как раз выступали против «закатывания природы в бетон» и за сохранение естественной окружающей среды. И.Гончаренко отметил, что в зону реконструкции, с которой они работали, входит только часть так называемого плато, а нижние уровни, ведущие к береговой линии, останутся в первозданном состоянии.

«Хотя, если проект когда-то будет реализован, то без берегоукрепления там все равно не обойдется», — уверен руководитель студенческого проекта.

Молодые проектировщики продумали функциональное зонирование территории. Вот что у них получилось. Парк-набережная будет состоять из входной группы, парковой зоны, фуд-кортов, парковки и, самое уникальное, — парящего моста со смотровой площадкой.

Основание пешеходных троп предлагается выполнить из дерева, обработанного лаком по корабельной технологии. Подвесной мост — железобетонная конструкция с применением композитных материалов. На нем оборудована смотровая площадка, огражденная стеклом особой прочности. Мост поддерживают две монолитных балки, уходящих в грунт на 10 метров. Также устойчивость моста обеспечивают пять тросов, натянутых вдоль внутреннего контура.

Парковую зону планируют озеленить вечнозелеными деревьями: двумя видами можжевельника — колючим и высоким; елями — серебристой и плакучей голубой; кипарисом вечнозеленым, пиниями — итальянской сосной. В сумме выходит более 800 деревьев.

Для воплощения в жизнь, придуманного студентами, потребуется 0,8 млрд рублей.

Эксперты высоко оценили проект, отдав ему первое место в финале междисциплинарного практикума «Прикладная урбанистика-2022».

«Я был очень горд за своих студентов», — признался вдохновитель проекта и директор Института развития города СевГУ Алексей Тихонов.

И.Гончаренко, отвечая на вопрос «Севастопольской газеты», что было самое запоминающемся в групповой работе, ответил, что это были «мозговые штормы»:

— Самое интересное было работать в команде, слушать аргументированные мнения каждого участника, а потом собирать их в цельную структуру, объединенную единой концепцией.

Одной из задач команды было предложить городу проект цивилизационного освоения уникальных природных территорий с сохранением их аутентичности. Благоустроенная набережная должна повысить уровень чистоты, в какой-то мере обезопасить граждан от несчастных случаев, вернуть им вместо выдуманных подлинную историю места.

Не «Баунти», а Александриада

Георгиевскому монастырю на Фиоленте принадлежали свыше одной тысячи десятин земли. В 1896 году около половины монастырской земли арендовал предприниматель Г.И.Апарин, решивший организовать для русской интеллигенции дачный поселок. К 1904 году удалось обработать лишь 30 десятин, посадить сады и виноградники, выстроить четыре дома по 7-8 комнат каждый, проложить дорожки к пляжу, прорезав в скалах спуски и проходы, устроить шоссе для проезда экипажей к морю.

Так в начале XX века на Фиоленте появился дачный поселок Александриада (названный в честь супруги А.Апарина — Александры Федоровны Апариной), или Апаринские хутора. Между поселком и морем располагались три Митрополичьих сада. Дачный поселок был полностью разрушен во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период. В настоящее время все побережье Фиолента, где нет воинских частей, освоено садоводческими кооперативами.