Дом для детей-сирот достроят до июля

Дом для детей-сирот, который возводится в Севастополе по программе «Жилище», обещают достроить в первом полугодии.

На достройку выделили дополнительные средства, с внесением соответствующих изменений в программу. Постановление об этом приняли 6 апреля на заседании правительства города.

— Предусмотрено внесение изменений в государственную программу в части восстановления и корректировки средств по выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству дома для детей-сирот по улице Шевкопляса и Погорелова, — представил проект постановления и.о.директора департамента капитального строительства Михаил Иванцив.

Он также сообщил, что изменения вносятся в связи с получением заключения государственной экспертизы по данному объекту, для завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию в текущем году. Необходимость выделения дополнительных средств связано с обоснованным удорожание, которое отчасти произошло из-за изменения стоимости технических присоединений.

— Дом надо достраивать! Когда у нас срок? — поинтересовался губернатор Михаил Развожаев.

— В первом полугодии. До 1 июля должны закончить все работы и сдать, — ответил М.Иванцив, пообещав не только проследить за активностью выполнения работ, но и за качеством и стоимостью работ.

Там том же заседании приняли постановление о заключении мирового соглашения с департаментом капитального строительства, который обязан предоставить лицам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилые помещения.

Истцам выданы сертификаты по форме, утвержденной правительством Севастополя №270-ПП от 2022 года.

Проверяют, как идет стройка

За строительством жилых домов для детей-сирот, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по программе «Жилище» наблюдает Севгосстройнадзор. В марте его специалисты провели выездную проверку на стройплощадке в Инкермане, в ходе которой были выявлены признаки нарушения градостроительного законодательства, в части ненадлежащего обеспечения техническим заказчиком строительного контроля при строительстве объекта.

В настоящее время в домах (это четыре 9-квартирных дома, общей площадью 1719,96 кв.м) выполняют монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, внутреннюю отделку, утепление и отделку наружных стен.

В начале апреля стройку в Инкермане посетил руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев. Он контролирует ход и результаты расследования уголовных дел о несвоевременном обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В.Терентьев осмотрел помещения и прилегающие территории, затребовал подробную информацию по проектам и пообщался с представителями подрядчика.

«Владимир Николаевич Терентьев отметил необходимость соблюдения сроков и высокого качества строительства, обратив внимание на особую категорию получателей этого жилья — крымчан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.