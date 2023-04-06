За парковку на газонах по-прежнему штрафуют, но уже не часто

В прошлом году департаментом городского хозяйства было выписано только 13 административных протоколов за размещение транспортных средств на газонах.

— В 2021 году всего было составлено четыре административных протокола за размещение транспортных средств на газонах. Сколько протоколов по данному виду нарушений было составлено в прошлом году? — поинтересовались депутаты у и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова на заседании Законодательного собрания 4 апреля.

— В 2022 году департаментом было проведено 13 мероприятий и составлено 13 протоколов. Работа по сохранению созданных нами благоустроенных зон продолжается, — заверил городских парламентариев Е.Горлов.

Штрафы за припаркованный на газоне автомобиль ввели в Севастополе осенью 2020 года. Тогда депутаты заксобрания поддержали изменения в закон об административных правонарушениях и установили наказание за наезд автомобилем на зеленые насаждения — штраф до 1,5 тысячи рублей. Отслеживать нарушителей доверили сотрудникам горхоза и Госавтоинспекции. Обосновали закон необходимостью формирования культуры в городе.

Сразу же после принятия поправок в закон департамент городского хозяйства только в районе одной улицы Вакуленчука обнаружил на газоне 21 автомобиль.

В том же году, но чуть позже, будучи и.о. руководителя горхоза Е.Горлов сообщал, что всего за время действия закона уже выписано 46 протоколов, три тысячи граждан оплатили штрафы в бюджет города и еще заплатят порядка 60 тысяч рублей.