Вынесен приговор бездомному, напавшему с топором на старушку

Мужчина без определенного места жительства отправится на восемь лет в колонию за разбойное нападение. Он ударил пожилую соседку топором по голове ради 500 рублей.

В ноябре 2022 года 65-летний злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения ночью ворвался в дом по ул.Дачной в с.Верхнесадовое. Там он потребовал у женщины 1943 года рождения деньги, а получив отказ, ударил ее топором по голове, забрал деньги и скрылся с места преступления. Нападавший причинил пожилой женщине тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Суд Нахимовского района вынес решение отправить бездомного преступника в колонию строгого режима.