В пещере Таврида установят комплекс для прогноза землетрясений

Комплекс с GPS- и ГЛОНАСС-антеннами для измерения сейсмической активности появится в пещере Таврида, с помощью него ученые смогут фиксировать приближение землетрясений, сообщается на сайте Русского географического общества.

«В Крыму имеются все условия для возникновения землетрясений, что обусловлено взаимодействием Черноморской плиты с Крымским горным массивом. Еще в древнегреческих источниках можно найти свидетельства о сильных землетрясениях в Крыму. В 20 веке на полуострове произошли два больших землетрясения, известных как Большие крымские землетрясения 1927 года. Причем магнитуда одного из них, сентябрьского, достигла девяти [баллов], что привело к большим разрушениям. Это и обуславливает необходимость проведения мониторинга геодинамической активности на Крымском полуострове», — цитирует ТАСС главного научного сотрудника Южного научного центра РАН Валерия Калинчука.

По словам директора ЮНЦ РАН Сергея Бердникова, сейчас для прогнозирования сейсмоактивности используется математический метод моделирования. Во время создания моделей ученые обнаружили новый вид землетрясений, названных стартовыми. Комплекс GPS- и ГЛОНАСС-антенн позволяет мониторить движение литосферных плит и прогнозировать наступление землетрясений.

Южный научный центр РАН располагает сетью спутниковых антенн в Краснодарском крае, в Крыму пока нет ни одного такого пункта. Две антенны планируется установить в район пещеры Таврида и около Севастополя.

«Район Таманского полуострова уже давно испытывает с юга давление Черноморской плиты, сбивая ее северо-восточное движение на северное», — объяснил необходимость установки антенн ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН Валерий Шестопалов.

Пещера Таврида была найдена в 2018 году при строительстве одноименной многополосной трассы, пересекающей полуострова с востока на запад и ставшей его основной магистралью. По данным Русского географического общества, пещера начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма. Ее протяженность составляет около 1,3 тысячи метров. Среди находок — останки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, двух видов лис, трех-четырех медведей различных видов. Были также обнаружены бедренные кости гигантского страуса, весившего более 450 кг.