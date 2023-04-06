Севастопольские саперы вновь отправились на Донбасс

Пиротехники ГУ МЧС России по Севастополю опять займутся разминированием мостов, путепроводов и жилых микрорайонов на освобожденных территориях.

«Предстоит кропотливая работа по очистке местности от боеприпасов для восстановления инфраструктуры регионов и обеспечения безопасности жизнедеятельности мирного населения. Под пристальным вниманием — объекты энергоснабжения, линии электропередач, водоводы, мосты, путепроводы, железнодорожные магистрали, жилые микрорайоны», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Севастопольские специалисты войдут в состав сводного отряда совместно с представителями Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России.

Это уже вторая поезда севастопольских пиротехников на освобожденные территории. В 2022 году они за 120 дней обезвредили более 26 тысяч взрывоопасных предметов в ЛНР.