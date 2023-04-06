Охранную зону 30-й батареи нужно исправить

Разработанная зона охраны объекта «30 береговая бронебашенная батарея» пока не принята из-за существенных замечаний к проекту.

«У нас есть замечание к этой зоне охраны, она разрешает стройку вблизи батареи. Дело в том, что принятие охранных зон не всегда запрещает строительство на территории», — пояснила руководитель Севнаследия Ирина Масликова 4 апреля, выступая с отчетом перед депутатами Законодательного собрания.

По ее словам, этот объект является ансамблем, для которых устанавливается охранная зона в 150 метров. Так предусмотрено федеральным законом.

«Поэтому, когда мы эту зону охраны исправим, согласно тому, как должен быть защищен такой объект, мы эту зону охраны обязательно примем», — пообещала И.Масликова.

Справка

30-я береговая бронебашенная батарея — легендарное оборонительное сооружение и шедевр фортификационного искусства, расположенный в поселке Любимовка. У батареи есть и второе название — «Максим Горький», данное ему немцами

Сейчас это музейный комплекс в составе Военно-исторического музея фортификационных сооружений. Комплекс создан на базе бывшей воинской части в составе Черноморского флота.