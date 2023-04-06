На улице Адмирала Фадеева построят яхт-клуб

На западной стороне Стрелецкой бухты, на улице Адмирала Фадеева, 18-Б, появится яхт-клуб. Строить его компания ООО «Глобус Плюс» начинала еще в 2016 году, но потом на шесть лет возведение объекта пришлось отложить.

На земельном участке площадью 0,63 га планируется «капитальное строительство комплекса четырехэтажных апартаментов предельной высотой 16 метров, размещение парковки для автомобильного транспорта, устройство твердых покрытий, благоустройство и озеленение территории», — говорится в акте историко-культурной экспертизы.

Экспертизу выполнило ООО «Крымский региональный центр археологических исследований» по заказу ООО «Глобус Плюс». Точнее, была сделана корректировка документа. Археологические полевые работы выполнялись еще в 2017 году, но в экспертизе отсутствовали мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита». Этот пробел и должны были восполнить эксперты.

Их работа заключалась в прохождении пешего маршрута в границах территории земельного участка, планируемого для строительства. Впрочем, объектов археологии обнаружено не было.

«Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс захоронений неизвестных советских воинов и работников нефтебазы, директора нефтебазы Ю.К. Цевуха, погибших при обороне Севастополя 1941-1942 годов; захоронение братьев Коваленко, погибших 5 декабря 1944 года» и выявленный объект культурного наследия «Усадьба» расположены на расстоянии от 325 до 380 метров от границ территории исследований. Угроза физической сохранности указанных объектов отсутствует», — написано в документе.

Также говорится, что на участке расположен котлован размером 20х20 метров. К западу от территории исследований располагаются кварталы жилой застройки средней этажности. Судя по всему, это тот самый котлован, который был вырыт «Глобус Плюс» еще в 2016 году на основании ордера на проведение земляных работ.

В сентябре 2023 года прокуратура Севастополя сообщила, что «в связи с допущенными ООО «Глобус плюс» нарушениями ордер аннулирован, но земельный участок не приведен в положение, существовавшее до начала проведения земляных работ, что влечет угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера». Застройщика и подрядчика обязали привести земельный участок «в положение, существовавшее до начала земляных работ по выносу самотечной канализации».

Возможно, яхт-клуб будет не один

Кстати, на соседних земельных участках на ул.Адмирала Фадеева, 18 и 18-А, также планировалось построить яхт-клуб. В ноябре прошлого года на сайте Росприроднадзора появилось уведомление о проведении общественных обсуждений «Яхт-клуб по ул.Адмирала Фадеева, 18, 18-А. Гидротехнические сооружения. II очередь строительства (Пирсы NN4, 5 и Слип)». Проводились они для оценки воздействия на окружающую среду.

Заказчик — ООО «Трилока ЛТД».