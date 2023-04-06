На реставрацию Музея подпольщиков и Памятника 2-й гвардейской армии нужны деньги

Об этом сообщила 4 апреля на заседании Законодательного собрания Севастополя руководитель Севнаследия Ирина Масликова. Это был ее ответ на вопросы, заданные депутатом Вячеславом Гореловым.

Будут писать мотивирующие письма

«Ко мне обратилась племянница Героя Советского Союза Василия Ревякина. Она рассказала, что музей находится в очень плохом состоянии. Зданию требуется ремонт, современное оснащение. Она даже показала мне смету этих работ. Я понимаю, что музей находится в федеральном ведении, но может ли Севнаследие оказать какое-то содействие, чтобы эти работы были выполнены?» — обратился к докладчице В.Горелов.

По словам И.Масликовой, по зданию музея давно была разработана научно-проектная документация на проведение реставрационных работ и даже был выполнен ремонт крыши. Она пообещала организовать осмотр здания, уточнить, какие работы необходимо сделать, а затем обратиться к руководству Музея обороны с вопросом, есть ли какая-то возможность помочь и чем: «У нас в плане помощь одна — предписание выдать. Попробуем каким-то образом написать какие-то мотивирующие письма, возможно, это поможет как-то сдвинуть историю с финансированием».

Вернуть аутентичный вид

В.Горелов также обратил внимание И.Масликовой на сегодняшнее неудовлетворительное состояние Памятника славы воинам 2-й Гвардейской Армии на Северной стороне.

«Памятник возведен в Севастополе первым после освобождения города в 1944 году, а теперь он находится в очень печальном состоянии. Какие планы в отношении этого объекта и прилегающих к нему территорий, также по приведению памятника к аутентичному виду», — спросил депутат.

«Буквально в этом году были были оформлены правоустанавливающие документы на включение этого объекта в реестр собственности города, что является первым шагом для того, чтобы мы начали свою работу по возможной будущей реставрации. Будем просить коллег провести эти работы. Будем просить финансирование», — ответила на это руководитель Севнаследия.