Юридические лица, подтвердите, чем занимаетесь

Работодатели — юридические лица и их обособленные подразделения обязаны предоставить в Отделение Социального фонда России по Севастополю документы по подтверждению основного вида экономической деятельности.

Необходимо представить в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации следующие документы (бланки документов изменились!):

а) заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;

б) справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;

в) копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год.

Севастопольские работодатели могут это сделать через шлюз приема в программах спецоператоров, личный кабинет страхователя, портал «Госуслуг», МФЦ. В случае направления документов в электронном виде предоставление их на бумажном носителе не требуется.

Страхователи, не подтвердившие ОВЭД в установленный срок, будут отнесены к наиболее высокому классу профессионального риска в соответствии с кодами по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, указанными в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Отметим, что индивидуальные предприниматели не подтверждают основной вид экономической деятельности от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Телефон севастопольского регионального контакт-центра для работодателей: 53-96-90.