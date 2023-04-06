Гранты есть, а урожая нет

Нескольким крымским аграриям — получателям грантов — придется вернуть в бюджет 22 млн рублей, так как они не справились с сорняками на полях.

«Когда наши сотрудники посещали как большие, так и малые сельхозпроизводства, было установлено, что часть полей и садов находится в запущении, много сорной растительности. Мелкие предприниматели экономили на обработке полей от сорняков, или использовали сорную траву для сохранения влаги в почве, что критически истощает почву и может привести к снижению урожайности культур», — рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.

При проверке оказалось, что несколько садов были сожжены удобрениями. С одного сельхозпроизводителя пришлось потребовать полностью вернуть субсидию в размере одного миллиона рублей. Ему не удалось сохранить площадь заложенного сада. Всего было выставлено шесть подобных требований. Два — на полный возврат субсидий, четыре — на часть денег, так как получатели грантов не собрали нужный объем фруктов и ягод.

А.Савчук подчеркнул, что это отдельные, единичные случаи, которые не имеют массового характера. Он также пояснил, что с получателями субсидий проведена разъяснительная работа. А сейчас проводятся контрольные мероприятия по проверке расходования грантов в крестьянских фермерских хозяйствах и у начинающих фермеров.

Тем временем Минсельхоз Республики Крым объявил очередной прием документов на предоставление субсидий фермерам, которые занимаются разведением крупного рогатого скота, овец и коз. Деньги на это заложены в республиканском бюджете, сообщила пресс-служба министерства.