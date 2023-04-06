Будут контролировать строительство медкластера

Московская компания «Роскапстрой» за 92 млн рублей проконтролирует строительство онкодиспансера, больницы скорой помощи на Фиолентовском шоссе и детсада на ул.Вакуленчука.

Единая дирекция капитального строительства Севастополя заключила три контракта с единым подрядчиком — ООО «Роскапстрой» — на проведение контроля при выполнении строительно-монтажных работ по объектам: «Севастопольская больница скорой помощи» на сумму 68,74 млн рублей; многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера — 14,5 млн рублей; детский сад в Гагаринском районе на ул.Вакуленчука на сумму 8,7 млн рублей.

Общая сумма заключенных с данным подрядчиком контрактов составляет 91,94 млн рублей. За эти деньги специалисты «Роскапстроя» в течение всего периода строительства будут осуществлять проверку соответствия выполняемых работ проектной и рабочей документации, требованиям технического регламента и надлежащего исполнения подрядчиком взятых обязательств и своевременного устранения выявленных недостатков.

Работы по строительному контролю финансируются из федерального бюджета в рамках в рамках государственной программы «Социально-экономического развития Крыма и Севастополя», а также частично из местного бюджета.

Согласно данным отчета Контрольно-счетной палаты Севастополя по итогам мониторинга исполнения федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя за 2022 год», по состоянию на 1 января 2023 года (строительство медкластера началось два с половиной года назад) многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, за который подрядчику выплачен аванс в сумме 1,1 млрд рублей, готов на 7%; больница скорой помощи, чей подрядчик получил аванс в размере 3,5 млрд рублей, готова на 9%.

Возведение детского сада на ул.Вакуленчука началось в январе. Детсад входит в большой строительный комплекс зданий в районе ТЦ «Лаванда», где к концу 2024 года планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для бокса и два детских сада. Стоимость строительства дошкольных образовательных учреждений составляет 297 и 360 млн рублей.