Завершается снос зданий завода «Металлист»

Полностью территорию бывшего судостроительного завода, предназначенную под строительство яхтенной марины, должны освободить к 18 апреля — Дню освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков.

В оставшейся части здания, расположенного вдоль улицы Калича, находится трансформаторная подстанция. Ее не сносят, чтобы обеспечить подачу электроэнергии на наб.Назукина.

Полный демонтаж подстанции выполнят только после прокладки новых электрических сетей и установки современных трансформаторных подстанций, что сейчас и делается.

Образовавшиеся после демонтажа зданий отходы до 18 апреля вывезут на специализированный полигон, рассказали в пресс-службе единого подрядчика строительства яхтенной марины — ПАО «Мостотрест».

Согласно контракту, на территории бывшего завода «Металлист» появится единая пешеходная зона, которая свяжет между собой набережные Назукина и Таврическую.

Книги из заводской библиотеки станут экспонатами

В одном из цехов при демонтажных работах на территории «Металлиста» были обнаружены технические книги. Строители передали их в Балаклавский подземный музейный комплекс. Но, по словам музейщиков, состояние переданных книг неудовлетворительное. Они отсырели, заражены плесенью и нуждаются в реставрации.

«Книги по судоремонту, устройству кораблей и подводных лодок, которые мы получили ранее, уже используются в оформлении кабинетов секретной части объекта 820 «Арсенал», — сообщила заведующая фондами музея Светлана Панкова.

По ее словам, внутри музейного комплекса находится специальный цех завода и сухой док, куда уже открыт новый экскурсионный маршрут. Полученные в дар книги станут экспонатами будущей экспозиции, посвященной заводу «Металлист».

Полностью работы по строительству яхтенной марины в Балаклаве планируют завершить в декабре 2025 года.