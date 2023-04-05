Удивляют водорослями и глиной

Творческий проект объединяет в себе ремесленные мастерские и образовательно-досуговое пространство, где обучают гончарному мастерству, варят мыло, парят в бане и омолаживают в чане с черноморскими водорослями.

Как все начиналось

Сергей и Ольга Москалюк переехали в Севастополь из Москвы. Будучи туристами и объехав разные страны и города, они влюбились в Крым и выбрали для жизни и творчества Севастополь. Их мечтой было создание привлекательного туристического объекта, который сочетает производство и интерактивные экскурсии. В 2016 году в Делагардовой балке семейная пара построила усадьбу и начала развивать свой проект.

Они считают, что в мире потребления мало чем можно удивить человека, у которого есть всё, а вот помочь реализовать творческие возможности можно! Исходя из этого, энтузиасты решили, основываясь на старых практиках и опыте, вернуть интерес к забытым ремеслам, научить детей и всех желающих создавать утилитарные вещи ручным способом.

Сегодня в открытой мастерской «Камка и кил» работает несколько ремесленных «станций», разработаны просветительские программы и мастер-классы, а еще там пробуют изготавливать различные туристические сувениры.

— Дети — самая отзывчивая аудитория. Они всегда что-то хотят делать, их не нужно уговаривать и не сложно заинтересовать. Единственно, маленькие дети, не так долго держат фокус, им проще делать, чем слушать, поэтому, чтобы юные гости не уставали, в усадьбе есть выбор ремесленных локаций для разного вида «делания», — рассказала руководитель ремесленной мастерской О.Москалюк.

Всего за сезон интерактивные экскурсии в мастерских посещает до двух тысяч детей.

Мыло «Кил» — сувенир-легенда

По словам О.Москалюк, сейчас сувенирное мыло изготавливает огромное количество людей в разных регионах. Но мыло «Кил», которое производят в Севастополе в рамках одноименного проекта, — это особая история.

— Кила больше нет нигде. Мыло «Кил» — наша фишка, и вокруг этого мы раскручиваем историю, — говорит руководитель мастерской.

Крымский кил — не просто глинистые частички, образовавшиеся при разрушении различных горных пород и осевшие на дно водного бассейна, а преобразованный вулканический пепел — бентонитовая глина. Издавна ее добывали под Севастополем на Сапун-горе (в переводе с тюркского «сапун» означает мыло) и в Балаклаве.

Таврический вице-губернатор, ученый и путешественник Карл Габлиц в 1785 году писал: «В шести верстах от Инкермана... заслуживает примечания ископаемая там из земли мыльная глина, которая татарскими и турецкими женщинами в банях для мытья головы употребляется и во множестве из Балаклавы в Константинополь отпускается».

Считается, что это одно из первых описаний особой крымской глины — кил, которая активно добывалась и использовалась на полуострове с древнейших времен вплоть до середины 20 века.

До революции на полуострове широко рекламировалось дорогое севастопольское мыло высшего сорта «Чудо Крыма», изготовленное из кила и пальмового масла.

— Всем известно, что мыло готовится из натуральных масел. В нашем случае — это кокосовое, пальмовое и пихтовое. Всё натуральное. Главная идея нашего мыла — использование кила. Мы всегда рассказываем гостям его уникальную историю, — делится секретом мыловарения О.Москалюк.

Мыло «Кил» имеет мраморную фактуру камня. Состоит из 85% масла и 15% ухаживающего компонента — кила, он добавляется для умягчения массы, а пихтовое масло — для аромата.

По словам О.Москалюк, варение мыла — «не высшая математика, но все равно процесс химический», поэтому дети в нем не участвуют, но наблюдают за ним с удовольствием.

Керамика

Все хотят иметь керамику ручной работы, но это дорогой продукт. Производить керамические изделия интересно, но сложно. Организаторы проекта считают, что качественный туристический сувенир определяется по двум критериям: он должен быть не дорогой и иметь свою историю.

В их мастерской установлены два гончарных круга и печь для обжига, а фокус своей творческой активности они направили в сторону проведения мастер-классов по работе с глиной.

На экскурсиях посетителям рассказывают об истории ремесел, какие традиции в производстве керамики сохранились на полуострове. В своей работе мастера ориентируются на возраст гостей. Маленьким детям предлагают лепить из глины ангелов на Новый год, осенью — овощи: тыкву, помидор, которые можно использовать как шкатулки. Подростки предпочитают изготавливать более сложные вещи: чашки, тарелки. В этой работе экскурсантам помогают профессиональные художники-керамисты.

Водоросль камка

Кроме популярных просветительских программ, в усадьбе есть и досуговое пространство — баня на дровах и большой чугунный чан, установленный на открытом воздухе. В нем могут принимать оздоровительные ванны одновременно шесть человек. Под чаном выложена печь, которая позволяет поддерживать температуру воды на оптимальном уровне в зависимости от времени года. Для омолаживания в воду добавляют водоросль — камку, которая дает расслабляющий и успокаивающий эффект.

Камка (в переводе с тюркского «пружина») — род зеленых морских водорослей, распространенный в Черном и Азовском морях. Ее научное название Зостера. Водоросли богаты органическим йодом, железом, цинком, медью, кобальтом и другими микроэлементами.

По словам нашей собеседницы, в последнее время камка пользуется повышенным спросом. Эти водоросли также используют как утеплитель при строительстве домов, в лечебных и терапевтических целях в виде подушек и матрацев, бадов и даже приправы.

Работа на энтузиазме

Кроме мыловаренного и керамического производств в мастерских в Делагардовой балке организованы площадки для изготовления сыродавленных масел из семян и шоколада из какао-бобов.

— Несмотря на то, что проект активно развивается, работать все равно сложно, — жалуется О.Москалюк. — Мы не коммерческий, а социально ориентированный бизнес. Но в связи с пандемией и сейчас, на фоне проведения специальной военной операции, приходится работать с нулевой финансовой отдачей.

У них с мужем две компании — одна некоммерческая с юрисдикцией в Севастополе, вторая — ИП — зарегистрирована в Крыму.

«Юрисдикцию не меняем, потому что в Крыму хоть небольшие субсидии, но получаем. Там с такими проектами, как у нас, работают более оперативно», — подчеркнула О.Москалюк.

По ее словам, их севастопольское НКО — креативный проект, и поэтому его сложно идентифицировать. В прошлом году они подали заявку на участие в конкурсе на получение гранта, объявленного Ростуризмом. Хотели переоснастить ремесленные площадки для улучшения качества экскурсий, но грант не получили. Чиновники объяснили, что их НКО «не совсем туристическое».

Поскольку просветительская деятельность — это скорее для души, то зарабатывать приходится производством сувениров: мыло, масло, керамика.

«На государственном уровне поставлена задача помогать ремесленникам реализовывать свою продукцию через развитие ярмарок, но на местном уровне все делается формально», — считает О.Москалюк. А им хочется реализовывать свои сувениры в концептуальных лавках, где товар подобран по смыслу, имеет историю или легенду. Но такие ярмарки, по ее мнению, есть в Евпатории, в Новом Иерусалиме, на Массандровском пляже в Ялте, а вот в Севастополе их организуют только для «галочки».