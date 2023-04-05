Стартовал прием заявок на Толстовскую премию 2023 года

Прием заявок продлится до 28 апреля. Победителей традиционно объявят в сентябре. Севастопольская литературная премия им.Льва Толстого проводится с целью сохранения лучших культурных и духовных традиций.

На конкурс принимаются произведения в жанре рассказа, повести, романа, поэзии, опубликованные в 2022 году или в течение двух лет, предшествующих году проведения конкурса. Основные требования к работам номинантов — неоспоримые художественные достоинства текста, утверждение общечеловеческих моральных ценностей.

Произведения (в двух экземплярах) и заявка на участие в конкурсе в одной из трех номинаций: современная литература, краеведение, произведения для детей и подростков — направляются организаторам конкурса по адресу: ул.Ленина, 51. Заявка также может быть подана по электронной почте office@svlib.ru. Предоставленные на конкурс экземпляры книг авторам не возвращаются.

Литературная премия им.Л.Толстого была учреждена в Севастополе в 1993 году для поощрения наиболее талантливых литераторов. Премия присуждается ежегодно живым севастопольским авторам за лучшее произведение. За более чем четверть века лауреатами премии стали более 60 севастопольских поэтов и прозаиков.