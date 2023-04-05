Ремонтируют второй пролет железнодорожной части Крымского моста

На железнодорожной части моста через Керченский пролив начались финальные работы по монтажу второго пролетного строения. Более 200 т металлоконструкций собрали на стапельной площадке Керченского морского порта Камыш-Бурун и с помощью двух барж транспортировали к месту производства работ в акватории.

Морские операции по транспортировке и подъему пролетов были самыми сложными этапами восстановления железнодорожной части Крымского моста. Для доставки металлоконструкций к месту монтажа в Керченском проливе плавсредства были усилены такелажным оборудованием, а для поднятия пролетов на нужную высоту использовались специальные лебедки, способные с запасом выдержать массу груза.

Первый поврежденный пролет заменили в марте, а 4 апреля за четыре часа мостовики с помощью двух монтажных агрегатов подняли на высоту 27 м уже второе пролетное строение взамен демонтированного. Сейчас на монтажных стыках идут сварочные работы, и после их завершения пролет будет опущен на опорные части.

После того как второй пролет займет проектное положение, на нем выполнят устройство верхнего строения пути. Финальным этапом работ по железнодорожной части Крымского моста станет восстановление водоотвода, монтаж мачт освещения и систем транспортной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего ремонт моста.

Общую координацию всех мероприятий, связанных с восстановлением мостового перехода через Керченский пролив, выполняет Росавтодор. В работах на железнодорожной части Крымского моста задействовано 190 человек и 22 единицы техники. Все работы будут завершены летом 2023 года.

Крымский мост был поврежнен в результате теракта 8 октября 2022 года.