Просят привести в порядок территорию Форта Литер «А-5»

С этим он обратился к руководителю Севнаследия Ирине Масликовой после ее отчета по итогам работы за 2022 год.

«Сейчас там не просто мусорная свалка, а отхожее место! Мои запросы были в департамент архитектуры и в ДИЗО. Там ответили, что код использования земельного участка — историко-культурная деятельность. Департамент архитектуры ответил, что объект расположен в границах территории объекта культуры федерального значения», — возмутился отписками В.Немцев.

Его интересует, кто в итоге должен убирать объект, который находится практически в центре города, среди жилых кварталов, рядом с торговым центром.

«Обязательно разберемся с этим. Мы посмотрим, у кого на балансе стоит территория и поднимем вопрос о том, чья это земля, кто должен за ней ухаживать и обязательно направим вам ответ по данной ситуации», — пообещала руководитель Севнаследия.

Справка

Форт Литер «А-5» бывшее фортификационное сооружение, памятное место казни революционеров из 49-го пехотного Брестского полка (1907) и место расположения в 1941-1942 годах командного пункта 1-го гвардейского артиллерийского дивизиона береговой обороны флота под командованием майора К. М.Радовского. Расположен на углу улиц Вакуленчука и Меньшикова (часть его сейчас занята супермаркетом «Ниагара»).