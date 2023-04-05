Подпорную стенку на пр.Победы восстанавливать не торопятся

На восстановление рухнувшей придомовой территории и парковочной зоны дома на Пр.Победы, 2б денег в дотационном севастопольском бюджете нет.

Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора Евгений Горлов на заседании Законодательного собрания 4 апреля , отвечая на вопрос депутата Татьяны Щербаковой. Она поинтересовалась по какому принципу выбираются объекты для ремонта. Почему выбираются общественные пространства, а не опасные для жизни подпорные стены?

— На заседании бюджетной комиссии мы рассматривали вопрос выделения средств на ремонт подпорной стены на пр.Победы, 2б. В процессе обсуждения выяснилось, что контракт на проект был заключен еще в 2021 году, но деньги на его реализацию в этом году снова не выделены, — сообщила Т.Щербакова.

Депутат добавила, что ситуация там очень сложная: электроподстанция, размещенная на обвалоопасном участке, вот-вот сползет вслед за парковкой.

Оказалось, что сложность состоит в том, что ни в одну действующую программу по капремонту, реконструкции или благоустройству внести этот объект не представляется возможным.

— Мы не можем включить этот проект в программу по ремонту подпорных стен. Поскольку этого элемента в виде подпорной стены там ранее не существовало. Там было нагромождение блоков. Средства нужно выделять из бюджета города. Но бюджет у нас сформированный, довольно таки дефицитный, поэтому пока эти мероприятия не включены, — объяснил Е.Горлов и пообещал предпринять усилия для включения данных работ в график на следующий год.

Подпорная стена на придомовой территории дома на пр. Победы 2б обрушилась 19 апреля 2019 года. Из людей тогда никто не пострадал. Несколько машин, припаркованных на дворовой стоянке, сползли вместе с асфальтом. Одна из них при падении приземлилась на крышу и разбилась.

Деньги на проектирование новой подпорной стены выделялись в 2019 и в 2020 году, но так и не были освоены. В третий раз миллион из резервного фонда выделялся в мае 2021 года.