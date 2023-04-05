Плати штраф за «Три кота»

Севастопольские предприниматели в прошлом и текущем году получили многочисленные иски в суд из-за нарушения авторских прав. Истцами выступали как иностранные, так и российские компании. И такая ситуация наблюдается практически во всех регионах страны.

У Ольги Нечипоренко был свой небольшой магазинчик канцтоваров и игрушек на ул.Громова. В сентябре прошлого года она его закрыла, а в январе этого — получила иски в общей сложности на 430 тысяч рублей.

«Пока я была в Казахстане у родственников, мне посыпались штрафы аж на 400 тысяч за продажу контрафактной продукции — раскраски, фигурки, книжки. Естественно, все это приобреталось в оптовых крымских компаниях и у меня даже мысли не возникло, что могут быть какие-то проблемы. Потом в этой компании мне сказали: «А вы докажите, что брали у нас!» В связи с отъездом я пропустила срок апелляции и не могу теперь защитить себя», — рассказала О.Нечипоренко «Севастопольской газете».

Сумма штрафов для нее астрономическая. Она честно платила налоги, но прибыль от магазина была небольшой — всего 20 тысяч рублей в месяц.

На сайте Арбитражного суда Севастополя О.Нечипоренко значится как истец сразу нескольких дел. Так, ООО «Ноль Плюс» потребовал с женщины 50 тысяч рублей. Согласно претензиям компании, предприниматель продавала товары с «произведениями изобразительного искусства» — логотип мультсериала «Сказочный патруль» а также с его героями — Снежкой, Машей, Варей и Аленкой.

«Вещественное доказательство: спорный товар кукла с изображением персонажа «Снежка» — изъять из оборота и уничтожить без какой бы то ни было компенсации за счет индивидуального предпринимателя», — говорится в решении суда.

Еще один иск на 30 тысяч рублей к О.Нечипоренко поступил от Акционерного общества «Цифровое телевидение». Также по решению суда она должна выплатить 110 тысяч Акционерному обществу «Сеть телевизионных станций» за товары с героями мультсериала «Три кота» — Коржиком, Компотом и Карамелькой, а заодно папы и мамы Коржика.

Иск еще на 25 тысяч — за продажу мягкой игрушки «Кота Басика». И на 50 тысяч рублей — уже от южнокорейской компании «Рои Вижуал Ко.ЛТД», создателя мультсериала «Робокар Поли». Эти корейцы в конце прошлого года «порадовали» десятки российских продавцов канцтоваров и игрушек. Оказалось, что на тетрадках и ручках были незаконно изображены герои мультфильма Хэлли, Поли, Рой и Эмбер.

У О.Нечипоренко ситуация далеко не уникальная. Подобных заявлений на сайтах российских арбитражных судов десятки и сотни. Например, предприниматель из Севастополя Анна Южанина должна выплатить ООО «Ноль Плюс» 40 тысяч рублей за использование товаров с Тучкой, Лисичкой, Кешой и Цыпой из мульсериала «Ми-ми-мишки». За этих же персонажей Александру Филипповскому выставлен иск на сумму 60 тысяч рублей. А за Компота и за Папу Кота (он же Котя) акционерному обществу «Сеть телевизионных станций» заплатит 40 тысяч рублей Юлия Зверева. Ей же в феврале этого года на 100 тысяч рублей предъявили претензию и ООО «Смешарики».

«Я поняла одно, что все эти конторы, которые собирают дань с предпринимателей, вовсе не заинтересованы в исчезновении контрафакта. Для того, что бы это пресечь, всего-то и надо пройтись по оптовым компаниям реализующих эти товары, да нагрянуть к производителям этой продукции — например, в типографии выпускающие эти книги. Но оптовиков никто не трогает. У меня ощущение, что это сговор», — говорит О.Нечипоренко.

Женщина сказала, что магазин открывать она больше не планирует — не хватает нервов, да и заработать нормально не получается.

О.Нечипоренко и еще несколько предпринимателей написали обращения в городское правительство и бизнес-омбудсмену с просьбой защитить малый бизнес. Но результатов пока нет.

Иски от недружественных и дружественных стран

Компания «Рои Вижуал Ко.ЛТД» только в конце 2022 года направила около 30 исков севастопольским предпринимателям на общую сумму около 1,8 млн рублей. Интересно, что Южная Корея российским Севастополь не признает, но это не мешает южнокорейскому бизнесу судиться с севастопольцами.

Но в прошлом году случился судебный прецедент. Суд Кировской области полностью отказал Entertainment One UK Ltd в иске к российскому предпринимателю о продаже контрафактной продукции. Основанием для отказа стал тот факт, что истец — резидент недружественной по отношению к России стране. Позже подобное решение принял и севастопольский суд.

Дело в Арбитражном суде Севастополя рассматривалось в апреле прошлого года. Представитель компании ABRO Industries, Inc. из США предъявил претензии к предпринимателю, который владеет магазином на Фиолентовском шоссе. Его сотрудник закупил силиконовую смазку ABRO MASTERS. Ее используют для обработки деталей из металла, резины и пластика. С ответчика хотели взыскать 50 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака.

Тогда суд встал на сторону предпринимателя. Во-первых, ответчик предъявил кассовые чеки и доказал, что товар был приобретен для перепродажи и иных лиц, имевших разрешение правообладателя товарного знака. Во-вторых, судья в решении указал, что истец находится на территории США, а «с учетом введения ограничительных мер в отношении РФ, суд расценивает действия истца, направленные на получение материальной компенсации в отсутствие возможности получения аналогичных компенсаций резидентами РФ на территории США вследствие недружественных действий Соединенных Штатов Америки и международных организаций как злоупотребление правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске».

Впрочем, основная масса исков к предпринимателям приходится на вполне «дружественные страны», а чаще всего — от российских компаний.