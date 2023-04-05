Окна в тротуаре у музея Крошицкого запотевать не должны

Стеклянные просмотровые окна, вмонтированные в тротуарную плитку у здания Художественного музея им.М.П. Крошицкого, после завершения ремонта запотевать не будут.

Так ответила на вопрос депутата Екатерины Бубновой руководитель Севнаследия Ирина Масликова 4 апреля во время своего отчетного выступления по итогам работы за 2022 год в Законодательном собрании Севастополя. Депутат обратила внимание на запотевание, а также образование конденсата на смотровых окнах, которые после ремонта здания музея появились в асфальте. Само решение Е.Бубнова назвала интересным, однако поинтересовалась, нормально ли, что стекла запотевают в холодное время года.

И.Масликова объяснила такое явление продолжающимися пусконаладочными работами внутри здания и незавершенностью работ по сетям отопления и вентиляции.

— Нужно какое-то время, чтобы после реставрации стабилизировать здание в плане требований температурно-влажностного режима, — сказала И.Масликова.

По ее информации, в помещениях «минус первого этажа» также будут храниться художественные экспонаты, поэтому никакого конденсата там быть не должно.

— Системы отопления и вентиляции заработают в полную силу, когда музей начнет функционировать, — заверила И.Масликова.