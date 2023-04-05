На Параде тюльпанов выберут генерала

В Никитском ботаническом саду 4 апреля открылся Парад тюльпанов-2023. Нынешняя весенняя выставка проходит уже в 16-й раз. В этом году селекционеры Никитского сада порадуют посетителей цветением 160 тысяч тюльпанов двухсот сортов.

Традиционно в рамках цветочной выставки онлайн будет выбран генерал Парада тюльпанов.

Сама же экспозиция в этом году представляет собой изображение двух огромных птиц Феникс, которые отлично видны со смотровой площадки.

Напомним, что селекцией тюльпанов в Никитском ботаническом саду занимаются с 1961 года. Сейчас зарегистрировано около 20 сортов тюльпанов, выведенных в Крыму.

На смену тюльпанам в Никитском саду зацветут сирень, затем ирисы, розы, лилейники, канны, хризантемы...