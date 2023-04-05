На очереди — реставрация Таврической лестницы и театра им.Луначарского

«Реставрация объектов центрального городского кольца идет и будет идти дальше», — сообщила 4 апреля на очередном заседании в Законодательном собрании руководитель Севнаследия Ирина Масликова.

Она рассказала, что сейчас проводится исследование по зданию драмтеатра им.Луначарского, начинаются работы на Таврической лестнице. Реставрация Центрального городского кольца Севастополя проводится в соответствие с поручением Президента РФ.

— В 73-ФЗ есть норма, согласно которой эти объекты могут финансироваться в приоритетном порядке. Это поручение было кстати, поскольку по некоторым объектам работы были уже начаты, здание Художественного музея было тоже одним из объектов этого плана, — пояснила депутатам И.Масликова.

Однако по ряду других объектов финансирование на ближайшие годы остается под вопросом. Исходя их этого плана, финансирование самостоятельно не выделяется.

— Были даны разъяснения, что распорядителем бюджетных средств на основании поручения президента нужно в приоритетном порядке самим просить на это деньги. Мы как раз и теребим собственников, что нужно это делать, — попробовала внести ясность И.Масликова.

Относительно перспектив реставрации Матросского клуба ей ничего не известно, поскольку здание находится в ведении Министерства обороны.

— Мы неоднократно писали. Возможно, есть нюансы с финансированием, — прокомментировала глава Севнаследия.