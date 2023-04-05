Мотоциклист погиб в ДТП

В 16.36 в районе магазана «Приветливый» водитель1967 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», при развороте не уступил дорогу водителю мотоцикла «Сузуки» 1995 года рождения, который двигался в попутном направлении. От удара при столкновении мотоциклиста отбросило в автобус, который стоял на остановке общественного транспорта. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи на месте происшествия.

Водитель «Мерседеса» был направлен в медицинское учреждение для определения наличия опьянения.

Сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия с целью установления причин и обстоятельств аварии, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.